Экономист Гинько спрогнозировал возможную инфляцию в России в 2023 году

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT заявление помощника российского президента Максима Орешкина о том, что инфляция в России ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.

По словам эксперта, меры, которые принял Центробанк, приведут к тому, что в 2023-м инфляция по итогу года ожидается на уровне 5—7%.

«В 2024 году мы увидим уже 4%. Если говорить про второй квартал, то можно сказать, что, действительно, мы выйдем на однозначный темп инфляции. Однозначный в плане процентов», — пояснил Гинько.

Он уточнил, что в Евросоюзе «инфляционная спираль наиболее сильно раскрутится ближе к концу осени — зиме».

Экономист подчеркнул, что связано это с безответственной политикой, которую проводят власти ЕС.

«Мы видим, что валютная еврозона слабая... Всё идёт к тому, что во втором квартале 2023 года инфляция в ЕС будет двузначная», — заключил он.

Ранее Орешкин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» заявил, что инфляция в России ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.