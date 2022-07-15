Экономист Хестанов прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти

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Экономист Сергей Хестанов прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти.
Экономист Хестанов прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти
  • AP

В беседе с ИА REGNUM он напомнил, что подобные попытки предпринимались и ранее.

«Это вопрос удобства потребителя — если потребителю понравится, он будет использовать. Вопрос чисто маркетингового продвижения. Идея не нова. В том, что создадут, сомнений нет. Но важно, чтобы потребитель изменил свои привычки, а привычки формировались десятилетиями», — сказал Хестанов.

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».

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