Экономист Хестанов прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти

Экономист Сергей Хестанов прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти.

В беседе с ИА REGNUM он напомнил, что подобные попытки предпринимались и ранее.

«Это вопрос удобства потребителя — если потребителю понравится, он будет использовать. Вопрос чисто маркетингового продвижения. Идея не нова. В том, что создадут, сомнений нет. Но важно, чтобы потребитель изменил свои привычки, а привычки формировались десятилетиями», — сказал Хестанов.

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».