Экономист Колганов прокомментировал снижение роли доллара в мировой экономике

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов прокомментировал снижение роли доллара в мировой экономике.

«Уменьшение роли доллара в мировой экономике — это объективный процесс. И переход к системам расчётов, альтернативных доллару, — это отражение борьбы крупных экономик за свои национальные интересы», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, глобальная экономика всегда базировалась на использовании различных валют.

Как считает Колганов, снижение роли доллара не обязательно повлечёт автоматическое усиление роли евро.

«Позиции европейской экономики по отношению к американской не укрепляются в настоящее время. Был период, когда европейская экономика обгоняла американскую и позиции Европы и евро укреплялись. Но этот период прошёл, и сейчас европейская экономика не в лучшем состоянии», — пояснил эксперт.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о причинах снижения курса евро к доллару.