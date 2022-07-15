Экономист Колганов высказался о перспективах юаня в мировой экономике

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Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов высказался о перспективах юаня в мировой экономике.
Экономист Колганов высказался о перспективах юаня в мировой экономике
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«Не исключено, что по мере ослабления роли доллара в мировой экономике роль юаня будет расти. И похоже, что это уже наблюдается. Об этом свидетельствуют сообщения об использовании юаня в качестве валюты расчётов по очень многим видам торговых контрактов», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Как напомнил эксперт, торговля нефтью России и Индии номинируется в юанях.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о причинах снижения курса евро к доллару.

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