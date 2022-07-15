Экономист Беляев прокомментировал динамику курсов доллара и евро

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал динамику курсов доллара и евро.
Экономист Беляев прокомментировал динамику курсов доллара и евро
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что паритет курсов двух валют произошёл в связи с тем, что введённые против России санкции существенно отразились на европейской экономике.

«Европа более остро отреагировала на эти санкционные катаклизмы: рикошет ударил по экономике ЕС болезненнее, да и проблем там было больше накоплено. Экономика там слабее, чем в США. Это, кстати, и определило более резкое падение евро по отношению к доллару и фактически их уравнение», — пояснил Беляев.

По его прогнозу, до конца июля и в начале августа курс доллара и евро будет составлять около 60 рублей.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о причинах снижения курса евро к доллару.

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