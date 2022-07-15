Аналитик Юшков высказался об идее создания эталонного сорта нефти

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался об идее создания эталонного сорта нефти.
Аналитик Юшков высказался об идее создания эталонного сорта нефти
  • AP

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что под эталоном подразумевают определённый сорт, по которому будут определять стоимость топлива.

«Правительство России могло подхватить идею смены порядка и предложить собственный эталон», — сказал Юшков.

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».

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