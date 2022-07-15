В Москве 43 предприятия присоединились к нацпроекту «Производительность труда» в 2022 году

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В первом полугодии 2022 года 43 столичных предприятия присоединились к национальному проекту «Производительность труда».
В Москве 43 предприятия присоединились к нацпроекту «Производительность труда» в 2022 году
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что на основании соглашений, подписанных с городом, 32 из 43 предприятий получат адресную поддержку, направленную на повышение эффективности работы, а 11 — системную.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, адресную поддержку получат столичные производители электрозаправочных станций, санитайзеров, пластиковых окон, силовых проводов, упаковки и другие.

Ранее «Радио 1» сообщало, что реализация нацпроекта «Производительность труда» завершена на 60 предприятиях Московской области, а на 74 она продолжается.

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