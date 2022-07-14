Экономист Зубец рассказал о причинах снижения курса евро к доллару

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец рассказал о причинах снижения курса евро к доллару.

«Главная причина, почему доллар сравнялся с евро, состоит в том, что Федеральная резервная система США подняла ставку до 1,75%, а ставка Европейского ЦБ равна нулю. Соответственно, доходность американских ценных бумаг составляет около 3%, а в Европе около 1%. Понятное дело, что инвесторы продают евро и пытаются инвестировать в Америку», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, дополнительное влияние оказала ситуация с энергоресурсами в Европе, так как США более независимы от международных рынков в том, что касается поставок топлива на внутренний рынок.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.