Экономист Зубец рассказал о причинах снижения курса евро к доллару

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец рассказал о причинах снижения курса евро к доллару.
Экономист Зубец рассказал о причинах снижения курса евро к доллару
  • РИА Новости

«Главная причина, почему доллар сравнялся с евро, состоит в том, что Федеральная резервная система США подняла ставку до 1,75%, а ставка Европейского ЦБ равна нулю. Соответственно, доходность американских ценных бумаг составляет около 3%, а в Европе около 1%. Понятное дело, что инвесторы продают евро и пытаются инвестировать в Америку», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, дополнительное влияние оказала ситуация с энергоресурсами в Европе, так как США более независимы от международных рынков в том, что касается поставок топлива на внутренний рынок.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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