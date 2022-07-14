Аналитик Митрахович рассказал о перспективных рынках для российского газа

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал о перспективных рынках для российского газа.

«Есть очень крупный потребитель в лице Китая, который лет через 10 будет потреблять столько, сколько Европейский союз сейчас вместе взятый. Это очень перспективный рынок, мы его начали уже осваивать, надо это делать дальше, договариваться о новой трубе в Китай «Сибирь-2», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, есть и проекты внутри страны — например, связанные с газификацией, а также по газомоторному топливу.

По словам Митраховича, было бы неплохо сделать какие-то новые проекты, которые бы базировались на газе.

«Например, азотные удобрения надо делать в большом количестве. Сейчас цена на них высокая, а газа в России много, в мире спрос на азотные удобрения есть», — добавил эксперт.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.