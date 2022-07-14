Экономист высказался о качествах юаня как инструмента для инвестиций

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец высказался о качествах юаня как инструмента для инвестиций.

«Китайское правительство не очень рвётся делать так, чтобы иностранцы свободно оперировали юанем. Всё-таки юань — это валюта, которая находится под серьёзным государственным контролем», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как предположил Зубец, юань вряд ли будет пользоваться особой популярностью в России.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.