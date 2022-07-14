Эксперт Лисоволик высказался о перспективах возможного расширения БРИКС

Программный директор клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик высказался о перспективах возможного расширения БРИКС.

«В этом году Китай приглашал Саудовскую Аравию на площадку «БРИКС плюс» как значимого представителя Ближневосточного региона. Саудовская Аравия участвовала во встрече министров иностранных дел. Следовательно, с ней идёт взаимодействие с прицелом на то, чтобы активизировать связи с БРИКС», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, то же самое можно сказать и о других странах, в том числе о Турции и Египте.

«Речь идёт о ключевых игроках в соответствующих регионах развивающегося мира. Наверное, Китай и другие члены БРИКС хотели бы окончательно сформировать ядро организации», — пояснил Лисоволик.

Со своей стороны, проректор по международным отношениям ДВФО и управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова в беседе с газетой «Известия» напомнила, что если говорить о том, «кто куда просится», то дискуссии об этом идут достаточно давно.

«И в том числе перечисленные страны в той или иной степени в разное время заявляли о повышенном интересе к БРИКС. Но на сегодняшний день ключевым является то, что БРИКС, в отличие от той же самой «семёрки», имеет позитивную повестку, не направленную против третьей стороны», — сказала Панова.

Ранее глава БРИКС Пурнима Ананд заявила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.