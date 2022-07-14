Экономист Сафонов назвал последствия санкционной политики Брюсселя для ЕС

Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов назвал последствия санкционной политики Брюсселя для ЕС.

«В странах ЕС происходит резкое падение реальных доходов населения. Это связано с быстрым ростом инфляции», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

В качестве одного из примеров эксперт привёл Великобританию, где инфляция превышает 8,5%.

«В 2021 году Германия на 55% зависела от нас по поставкам газа, где-то на 50% — по углю и на 25% — по нефти. Если мы берём немецкую промышленность, то её основные мощности связаны с химией и металлургией», — напомнил Сафонов.

По его словам, отказ от российской энергии и переход на альтернативные формы может привести к удорожанию продукции, производимой компаниями.

Как считает эксперт, это способно привести к удорожанию европейских товаров и снижению их конкурентоспособности.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.