Экономист Сафонов назвал последствия санкционной политики Брюсселя для ЕС

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Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов назвал последствия санкционной политики Брюсселя для ЕС.
Экономист Сафонов назвал последствия санкционной политики Брюсселя для ЕС
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«В странах ЕС происходит резкое падение реальных доходов населения. Это связано с быстрым ростом инфляции», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

В качестве одного из примеров эксперт привёл Великобританию, где инфляция превышает 8,5%.

«В 2021 году Германия на 55% зависела от нас по поставкам газа, где-то на 50% — по углю и на 25% — по нефти. Если мы берём немецкую промышленность, то её основные мощности связаны с химией и металлургией», — напомнил Сафонов.

По его словам, отказ от российской энергии и переход на альтернативные формы может привести к удорожанию продукции, производимой компаниями.

Как считает эксперт, это способно привести к удорожанию европейских товаров и снижению их конкурентоспособности.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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