Экономист Корнейчук напомнил о возможности инвестировать в юань

Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, насколько выгодны вложения в юань.

К китайской валюте можно присмотреться в качестве возможной инвестиции, отметил эксперт в разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты».

«Во-первых, Китай — основной торговый партнёр России. Торговые обороты между Москвой и Пекином продолжают увеличиваться. Во-вторых, юань занимает значительную долю на российском валютном рынке. Это очевидно из той же статистики операций с китайской валютой», — сказал Корнейчук.

По его словам, из-за отрицательной доходности доллара и евро граждане потеряли интерес к этим валютам, в то время как юань в качестве альтернативной валюты становится всё более привлекательным активом.

В то же время эксперт предупредил, что существует ряд рисков, в том числе и геополитических, из-за которых курс юаня может упасть.

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