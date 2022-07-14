Аналитики: объём инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос на 42%

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Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank сообщили, что по итогам I полугодия 2022 года объём инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос на 42% по сравнению с прошлым годом — до 179,8 млрд рублей.
Аналитики: объём инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос на 42%
  • РИА Новости

Как пишут «Известия», несмотря в том числе на давление, оказываемое сегодня на российскую экономику, инвестиционная активность на рынке остаётся высокой.

По объёму вложенных средств лидерство в структуре инвестирования сохранилось за площадками под девелопмент. На втором месте оказалась офисная недвижимость, на третьем — торговая.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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