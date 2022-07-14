Аналитики: объём инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос на 42%
- РИА Новости
Как пишут «Известия», несмотря в том числе на давление, оказываемое сегодня на российскую экономику, инвестиционная активность на рынке остаётся высокой.
По объёму вложенных средств лидерство в структуре инвестирования сохранилось за площадками под девелопмент. На втором месте оказалась офисная недвижимость, на третьем — торговая.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.