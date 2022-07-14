Экономист Кобяков назвал причины ослабления евро

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Экономист Андрей Кобяков в беседе с радио «Комсомольская правда» объяснил, почему курс европейской валюты опустился ниже доллара впервые с 2002 года.
Экономист Кобяков назвал причины ослабления евро
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Основные причины укрепления доллара связаны с тем, что в США поднимается базовая ставка и рынок ожидает, что тенденция продолжится, отметил эксперт.

«Инфляция сейчас находится на максимуме в США, и они первые среди развитых экономик начали повышение ставки. Всегда в таких обстоятельствах доллар растёт, а то, что евро ослаб, это ещё и дополнительный фактор к данному обстоятельству. Дополнительным фактором служат нынешние антироссийские санкции, и главным антибенефициаром этих санкций является Европа, поскольку она больше всего зависит от российских энергоресурсов», — резюмировал Кобяков.

Накануне курс европейской валюты опустился ниже доллара впервые с 2002 года.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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