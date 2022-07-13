Экономист Куликова рассказала о причинах удешевления евро к доллару

Экономист Татьяна Куликова рассказала о причинах удешевления евро к доллару.

«То, что курс евро впервые за 20 лет стал дешевле доллара, уже давно ожидалось. В то время как в США уже трижды за последнее время поднимали ключевую ставку — сначала на 0,25 п. п., потом на 0,5 п. п. и следом ещё на 0,75 п. п, европейский центробанк только готовится совершить первый шаг на ближайшем заседании в конце июля», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, США активно взяли курс на количественное ужесточение, а в ЕС пока этого нет.

Как считает Куликова, при таком раскладе курс евро к доллару до конца июля вполне может опуститься до €0,95—0,99 за американскую валюту.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.