Bloomberg: Германия обсуждает поставки СПГ с Shell для замены российского газа
- AP
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Также, по имеющимся данным, ФРГ рассматривает возможность подписания дополнительных сделок с американским экспортёром Venture Global LNG.
Отмечается, что Германия ведёт переговоры и с Катаром, но обсуждения зашли в тупик, так как ФРГ выступила против требования о долгосрочных контрактах.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, сможет ли Германия к осени заполнить свои подземные хранилища газом на фоне снижения объёмов поставок российского топлива через «Северный поток».