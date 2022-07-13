Bloomberg: Германия обсуждает поставки СПГ с Shell для замены российского газа

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Германия ведёт переговоры с рядом мировых поставщиков сжиженного природного газа, в том числе с Shell Plc, для замены российского газа.
Bloomberg: Германия обсуждает поставки СПГ с Shell для замены российского газа
  • AP

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также, по имеющимся данным, ФРГ рассматривает возможность подписания дополнительных сделок с американским экспортёром Venture Global LNG.

Отмечается, что Германия ведёт переговоры и с Катаром, но обсуждения зашли в тупик, так как ФРГ выступила против требования о долгосрочных контрактах.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, сможет ли Германия к осени заполнить свои подземные хранилища газом на фоне снижения объёмов поставок российского топлива через «Северный поток».

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