Аналитик Джиоев высказался о динамике курсов евро и доллара

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев высказался о динамике курсов евро и доллара.
Аналитик Джиоев высказался о динамике курсов евро и доллара
  • РИА Новости

«Пара «евро — доллар» уверенно стремится к паритету, и в этом нет ничего удивительного. На протяжении последнего года американский доллар укреплялся к евро на фоне перехода Федеральной резервной системы (ФРС) к ужесточению денежно-кредитной политики в ответ на рекордные уровни инфляции», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По словам аналитика, монетарная политика ЕЦБ отстаёт от стратегии, которую реализует ФРС, что ставит евро в слабую позицию.

«Дополнительное давление на курс евро оказывает увеличение стоимости импорта на фоне удорожания энергоносителей. Торговый дефицит еврозоны сейчас рекордный, и если подобная ситуация сохранится на какое-то продолжительное время, то евро продолжит слабеть», — прогнозирует Джиоев.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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