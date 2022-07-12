В Институте развития технологий ТЭК рассказали о перспективах рынка угля

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов рассказал о перспективах рынка угля.

«Эмбарго ЕС на российский уголь, которое в полной мере вступит в силу в августе 2022 года, обострило задачу поиска альтернативных рынков сбыта сырья, которая и без того приобрела особое значение во время пандемии COVID-19», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, компенсировать выпадающие объёмы экспорта позволит переориентация поставок в другие регионы мира.

Как отметил Родионов, определяющим регионом для мирового угольного рынка остаётся Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого к началу 2022 года приходилось 76% действующих угольных генерирующих мощностей.

Эксперт добавил, что Азия остаётся локомотивом мирового угольного рынка, тогда как спрос на энергетический уголь в развитых странах продолжит снижаться.

«Единственным регионом вне АТР, который будет наращивать импорт, станет Африка, однако российским экспортёрам придётся столкнуться здесь с конкуренцией со стороны поставщиков из других угледобывающих стран, в том числе США, ЮАР и Колумбии», — заключил он.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.