Экономист Лебединская прокомментировала ситуацию на рынке валют

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей впервые с 5 июля.

«На снижение курса доллара влияет решение о переводе на рубли расчётов за стратегическое сырьё — зерно, подсолнечное масло и шрот», — сообщила экономист.

При этом снижение курса евро к рублю эксперт связывает с рекордным за последние 20 лет ослаблением европейской валюты на мировом рынке.

Впрочем, по словам Лебединской, сложившаяся на российском валютном рынке тенденция, скорее всего, не будет носить долговременный характер.

Как напомнила экономист, ранее российские власти дали достаточно чёткий сигнал о стремлении ослабить курс рубля на 25—40%. Такую инициативу в правительстве объяснили необходимостью поддержать производителей и доходы бюджета.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 59 рублей. Курс евро упал ниже 60 рублей.