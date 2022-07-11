Экономист Лебединская прокомментировала ситуацию на рынке валют

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей впервые с 5 июля.
Экономист Лебединская прокомментировала ситуацию на рынке валют
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«На снижение курса доллара влияет решение о переводе на рубли расчётов за стратегическое сырьё — зерно, подсолнечное масло и шрот», — сообщила экономист.

При этом снижение курса евро к рублю эксперт связывает с рекордным за последние 20 лет ослаблением европейской валюты на мировом рынке.

Впрочем, по словам Лебединской, сложившаяся на российском валютном рынке тенденция, скорее всего, не будет носить долговременный характер.

Как напомнила экономист, ранее российские власти дали достаточно чёткий сигнал о стремлении ослабить курс рубля на 25—40%. Такую инициативу в правительстве объяснили необходимостью поддержать производителей и доходы бюджета.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 59 рублей. Курс евро упал ниже 60 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить