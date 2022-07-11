Профицит внешней торговли России товарами и услугами в первом полугодии составил $158,4 млрд

Российский Центробанк заявил, что профицит внешней торговли России товарами и услугами в первом полугодии 2022 года составил $158,4 млрд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ, профицит внешней торговли России по итогам января — июня 2022 года вырос более чем в 2,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $158,4 млрд.

Вместе с тем профицит счёта платёжного баланса России в январе — июне 2022 года вырос в 3,5 раза, до $138,5 млрд.

Ранее в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 1 июля составили $586,8 млрд.