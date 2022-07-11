Кандидат технических наук Власов прокомментировал ситуацию с газом в Европе

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Кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
Кандидат технических наук Власов прокомментировал ситуацию с газом в Европе
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«Для Франции сокращение поставок российского газа не так критично, как, например, для Германии. Доля зависимости Парижа от России составляет 17—20%, однако это тоже немало. Изумляет, как ЕС легко забыл о зелёной энергетике и возвращается к более грязному виду топлива — уголю и мазуту», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Со своей стороны, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что приостановка подачи газа по «Северному потоку» носит плановый характер.

«Происходит это летом, когда снижается потребление газа. Это объявляется заранее, составляется график ремонтов, чтобы не были перекрыты все газопроводы. Постепенно профилактика проходит, и с осени наращиваются поставки, чтобы зимой выйти на максимальные показатели», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов снизились почти на 12% — до $1620 за 1 тыс. куб. м.

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