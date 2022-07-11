Эксперт Мошляк перечислил основные критерии выбора НПФ

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Коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк порекомендовал при выборе негосударственного пенсионного фонда обращать внимание на его активы, рейтинг, доходность в течение пяти лет и удобство пользования сервисами.
Эксперт Мошляк перечислил основные критерии выбора НПФ
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«За последние несколько лет главной тенденцией рынка была консолидация НПФ вокруг крупных финансовых групп. Это фактор, на который стоит обратить внимание. Чем крупнее НПФ и чем больше под его управлением активов, тем он более устойчив к возможным рискам и негативным внешним факторам», — сказал Мошляк в разговоре с URA.RU.

Также можно ориентироваться на данные рейтинговых агентств, рекомендовал эксперт. Они учитывают отчётность фонда НПФ, оценивают качество и уровень диверсификации инвестиционных портфелей, а также уровень корпоративного управления и риск-менеджмента и другие важнейшие показатели, после чего присваивают фонду соответствующий уровень надёжности и прогноз по нему, заключил Мошляк.

Ранее глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова в разговоре с «Известиями» рассказала, как в кризисное время сохранить средства от инфляции и преумножить их.

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