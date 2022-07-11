В создание индустриального кластера в Новой Москве инвестируют более 13 млрд рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Троицком и Новомосковском округах Москвы выделен участок площадью 28,19 га для создания нового индустриального кластера.

Об этом пишет НСН.

«В Троицком и Новомосковском округах, вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, инвестор построит четыре завода по производству строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Промышленный кластер займёт более 116 тыс. кв. м. Застройщик инвестирует в реализацию 13,25 млрд рублей. Благодаря этому проекту появится 650 новых рабочих мест», — отметил Ефимов.

На заводах кластера откроют производства по изготовлению фиброцементных плит, газобетонных блоков, медицинского стекла и морских грузовых контейнеров.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.