В создание индустриального кластера в Новой Москве инвестируют более 13 млрд рублей
- АГН «Москва»
- © Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом пишет НСН.
«В Троицком и Новомосковском округах, вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, инвестор построит четыре завода по производству строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Промышленный кластер займёт более 116 тыс. кв. м. Застройщик инвестирует в реализацию 13,25 млрд рублей. Благодаря этому проекту появится 650 новых рабочих мест», — отметил Ефимов.
На заводах кластера откроют производства по изготовлению фиброцементных плит, газобетонных блоков, медицинского стекла и морских грузовых контейнеров.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.