Эксперт Ашихмин: бензин в России может заметно подешеветь через полгода

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Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться спустя полгода, заявил эксперт топливного рынка Олег Ашихмин.

«Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз», — сказал Ашихмин в интервью радио Sputnik.

По его словам, на внутреннем рынке России есть профицит топлива.

Он отметил, что владельцы АЗС опасаются изменения динамики оптовых цен, поэтому для конечного потребителя бензин не дешевеет.

Ранее стало известно, что средняя розничная стоимость бензина в России увеличилась за первые шесть месяцев 2022 года на 0,39%.

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