Аналитик Киселёв напомнил о рисках инвестирования в юань

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Финансовый аналитик инвестиционной компании «Регион» Михаил Киселёв высказался о юане как инструменте для инвестиций.
Аналитик Киселёв напомнил о рисках инвестирования в юань
  • Gettyimages.ru

«Очевидное преимущество юаня в том, что это валюта дружественной России страны. Однако надо понимать, что китайский юань — это не свободно конвертируемая валюта. И поэтому она зависит не только от биржевых котировок, но и от того, какое решение по её курсу примет китайское правительство», — заявил он в беседе с Life.ru.

Например, объяснил эксперт, власти КНР могут понизить курс, если это выгодно в текущий момент для внешней торговли.

«В этом случае тем, кто хранит сбережения в юанях, надо быть готовыми к их обесцениванию», — заключил он.

Ранее, как сообщало  ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.

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