На территории технополиса «Москва» до конца года откроют два новых завода

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На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» до конца 2022 года откроют два новых завода электроники.
На территории технополиса «Москва» до конца года откроют два новых завода
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 1,3 млрд рублей. Там смогут работать почти 300 человек. Всего в столичной ОЭЗ статус резидента сейчас имеют 32 предприятия электроники», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.  

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщила, что компании — резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вложили более 650 млн рублей в свои предприятия в 2021 году.

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