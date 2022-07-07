На территории технополиса «Москва» до конца года откроют два новых завода

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» до конца 2022 года откроют два новых завода электроники.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 1,3 млрд рублей. Там смогут работать почти 300 человек. Всего в столичной ОЭЗ статус резидента сейчас имеют 32 предприятия электроники», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщила, что компании — резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вложили более 650 млн рублей в свои предприятия в 2021 году.