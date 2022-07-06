Специалист по энергетике Митрахович прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

«Кризис действительно есть, газа не хватает, останавливаются предприятия, которым нужно много энергии. Вместе с газовым присутствует и электроэнергетический кризис — дорогой газ и дорогое электричество», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, из ситуации есть выход, если Германия организует диалог с Канадой, чтобы та сняла санкции с турбин Siemens, и тогда «Северный поток — 1» может быть запущен на полную мощность после ремонта.

Вторым вариантом Митрахович назвал дальнейшее сокращение потребления газа в Европе.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.