Аналитик Митрахович назвал возможные причины снижения цены нефти Brent

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Анастасия Румянцева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $100 за баррель впервые с 25 апреля.
Аналитик Митрахович назвал возможные причины снижения цены нефти Brent
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Как подчеркнул Митрахович, на рынок нефти постоянно влияет огромное количество факторов.

«Сейчас в моменте могла повлиять новость про очередные локдауны в Китае, которые снижают потребление нефти. В целом, в будущем будут иметь значение многие факторы: будет ли усиливаться западное давление на Россию, что будет происходить с соблюдением Западом собственных санкций в отношении России. Потом может влиять ситуация, связанная с визитом американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Если он съездит и там договорится об увеличении добычи, то, возможно, цена вниз уйдёт. Если не договорится об этом, выяснится, что у Саудовской Аравии мало свободных мощностей, то значит реакция будет противоположной», — пояснил аналитик.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $100.

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