Аналитик Митрахович назвал возможные причины снижения цены нефти Brent
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Как подчеркнул Митрахович, на рынок нефти постоянно влияет огромное количество факторов.
«Сейчас в моменте могла повлиять новость про очередные локдауны в Китае, которые снижают потребление нефти. В целом, в будущем будут иметь значение многие факторы: будет ли усиливаться западное давление на Россию, что будет происходить с соблюдением Западом собственных санкций в отношении России. Потом может влиять ситуация, связанная с визитом американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Если он съездит и там договорится об увеличении добычи, то, возможно, цена вниз уйдёт. Если не договорится об этом, выяснится, что у Саудовской Аравии мало свободных мощностей, то значит реакция будет противоположной», — пояснил аналитик.
Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $100.