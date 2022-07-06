Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию на валютном рынке
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«Текущий счёт торгового баланса останется в профиците в ближайшие месяцы», — заявил он в беседе с ФАН.

Он напомнил, что во вторник объём по доллару составил 2,82 млрд, по евро — 900 млн, то есть объёмы увеличились.

«По доллару максимальный объём наблюдался на уровнях курса 57,80; 60,15; 61,28 рубля. В паре юань — рубль по объёму установлен исторический максимум — 4,905 млрд юаней, или 44,291 млрд рублей. По курсу 61,15 рубля объём составил $724 млн. Также наблюдался повышенный объём в паре с турецкой лирой», — отметил Антонов.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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