Экономист Гинько объяснил рост курса доллара и евро

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ростом курса доллара и евро.

«Мы наблюдали дискуссии по поводу того, какой оптимальный курс российской валюты нужен для российской экономики и видели разные мнения… Если говорить про курс любой национальной валюты в любой стране, то очень крепкая валюта выгодна потребителю и тем секторам экономики, которые ориентируются на импортную составляющую», — объяснил Гинько.

При этом он отметил, что сильный рубль «притормаживает конкурентоспособность российской экономики».

«Но я хотел бы заметить, что наш сильный рубль позволяет переносить часть производств в дружественные страны. То есть мы можем некоторые цепочки создания стоимости переносить в Китай, Индию и другие страны, которые не поддерживают санкции стран Запада», — отметил экономист.

В заключение собеседник RT напомнил, санкции вводят те страны, на которые сейчас приходится меньшая доля мирового ВВП.

«Так получается, что США и страны Евросоюза имеют меньше ВВП, чем страны БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, и плюс ещё те страны, которые хотят присоединиться», — отметил Гинько.

Ранее стало известно, что курс евро в начале торгов в среду превысил 66 рублей.

Курс доллара поднялся выше 64 рублей.