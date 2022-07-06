Экономист Гинько объяснил рост курса доллара и евро
- РИА Новости
«Мы наблюдали дискуссии по поводу того, какой оптимальный курс российской валюты нужен для российской экономики и видели разные мнения… Если говорить про курс любой национальной валюты в любой стране, то очень крепкая валюта выгодна потребителю и тем секторам экономики, которые ориентируются на импортную составляющую», — объяснил Гинько.
При этом он отметил, что сильный рубль «притормаживает конкурентоспособность российской экономики».
«Но я хотел бы заметить, что наш сильный рубль позволяет переносить часть производств в дружественные страны. То есть мы можем некоторые цепочки создания стоимости переносить в Китай, Индию и другие страны, которые не поддерживают санкции стран Запада», — отметил экономист.
В заключение собеседник RT напомнил, санкции вводят те страны, на которые сейчас приходится меньшая доля мирового ВВП.
«Так получается, что США и страны Евросоюза имеют меньше ВВП, чем страны БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, и плюс ещё те страны, которые хотят присоединиться», — отметил Гинько.
Ранее стало известно, что курс евро в начале торгов в среду превысил 66 рублей.
Курс доллара поднялся выше 64 рублей.