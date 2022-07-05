Аналитик Евстифеев рассказал об альтернативных валютах

Короткая ссылка
Начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев рассказал об альтернативных валютах.
Аналитик Евстифеев рассказал об альтернативных валютах
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он обратил особое внимание на юань. Как отметил эксперт, с марта среднедневные объёмы по китайской валюте на Мосбирже выросли в два-три раза, а по овернайт-свопам — в десятки раз.

Таким образом, считает Евстифеев, юань прочно вошёл в российскую экономику и вскоре станет такой же ликвидной валютой, как ранее доллары и евро.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что формировать сбережения разумнее в рублях и альтернативных валютах. Помимо юаня, это гонконгский доллар и дирхам ОАЭ.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить