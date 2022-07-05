Аналитик Евстифеев рассказал об альтернативных валютах

Начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев рассказал об альтернативных валютах.

В беседе с газетой «Известия» он обратил особое внимание на юань. Как отметил эксперт, с марта среднедневные объёмы по китайской валюте на Мосбирже выросли в два-три раза, а по овернайт-свопам — в десятки раз.

Таким образом, считает Евстифеев, юань прочно вошёл в российскую экономику и вскоре станет такой же ликвидной валютой, как ранее доллары и евро.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что формировать сбережения разумнее в рублях и альтернативных валютах. Помимо юаня, это гонконгский доллар и дирхам ОАЭ.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.