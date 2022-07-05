Аналитик Гривач прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

«Цены на газ в Европе почти год находятся на экстремально высоком уровне и имеют тенденцию к росту. И это происходит не в результате краткосрочной аварии, аномальных холодов, резкого взлёта потребления, а системно и длительно, что приводит к огромному экономическому дисбалансу», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, в результате компания Uniper обратилась к властям Германии с просьбой помочь справиться с финансовыми сложностями.

«Если говорить о всём рынке ЕС — это десятки, если не сотни миллиардов евро убытков. Следующий этап — возможный физический дефицит», — считает Гривач.

Он отметил, что поддержать спрос можно только за счёт субсидий, заморозки тарифов, помощи государства компаниям в виде каких-то льготных кредитов.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.