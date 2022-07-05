Аналитик Гривач прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
Аналитик Гривач прокомментировал ситуацию с газом в Европе
  • Gettyimages.ru

«Цены на газ в Европе почти год находятся на экстремально высоком уровне и имеют тенденцию к росту. И это происходит не в результате краткосрочной аварии, аномальных холодов, резкого взлёта потребления, а системно и длительно, что приводит к огромному экономическому дисбалансу», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, в результате компания Uniper обратилась к властям Германии с просьбой помочь справиться с финансовыми сложностями.

«Если говорить о всём рынке ЕС — это десятки, если не сотни миллиардов евро убытков. Следующий этап — возможный физический дефицит», — считает Гривач.

Он отметил, что поддержать спрос можно только за счёт субсидий, заморозки тарифов, помощи государства компаниям в виде каких-то льготных кредитов.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить