Аналитик Мильчакова прокомментировала цены на электроэнергию в ЕС

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Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала цены на электроэнергию в ЕС.
Аналитик Мильчакова прокомментировала цены на электроэнергию в ЕС
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В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что европейцам нужно максимально экономить.

«Но предприятия экономить вряд ли смогут — энергоёмким производствам придётся либо закрыться, либо просить субсидий у правительств и Евросоюза. Значит, Европейский центробанк и центральные банки стран ЕС, не входящих в еврозону, будут печатать деньги, а инфляция продолжит разгоняться», — прогнозирует эксперт.

Как считает Мильчакова, не исключено двузначное повышение цен и очень медленный рост ВВП еврозоны.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

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