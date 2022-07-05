Аналитик Мильчакова прокомментировала цены на электроэнергию в ЕС

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала цены на электроэнергию в ЕС.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что европейцам нужно максимально экономить.

«Но предприятия экономить вряд ли смогут — энергоёмким производствам придётся либо закрыться, либо просить субсидий у правительств и Евросоюза. Значит, Европейский центробанк и центральные банки стран ЕС, не входящих в еврозону, будут печатать деньги, а инфляция продолжит разгоняться», — прогнозирует эксперт.

Как считает Мильчакова, не исключено двузначное повышение цен и очень медленный рост ВВП еврозоны.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.