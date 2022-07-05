Свердловская область намерена укреплять торгово-экономические связи с Белоруссией

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и посол Белоруссии в России Владимир Семашко продолжат развивать экономические проекты, увеличивать товарооборот и импортозамещение.

Об этом сообщает URA.RU.

«Главным направлением сотрудничества для нас остаётся развитие промышленной кооперации, организация поставок белорусской техники предприятиям горно-металлургического комплекса, коммунальной техники, лифтового оборудования для городского хозяйства. Активно развивается взаимодействие в сфере энергетики», — заявил Куйвашев.

Также он анонсировал октябрьскую поездку свердловских властей в Минск для участия в заседании Техсовета по энергетике для решения вопросов импортозамещения.

Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.