Свердловская область намерена укреплять торгово-экономические связи с Белоруссией
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Главным направлением сотрудничества для нас остаётся развитие промышленной кооперации, организация поставок белорусской техники предприятиям горно-металлургического комплекса, коммунальной техники, лифтового оборудования для городского хозяйства. Активно развивается взаимодействие в сфере энергетики», — заявил Куйвашев.
Также он анонсировал октябрьскую поездку свердловских властей в Минск для участия в заседании Техсовета по энергетике для решения вопросов импортозамещения.
Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.