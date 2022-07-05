ФАС не получала ходатайств по покупке сервиса Delivery Club

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств от возможных покупателей сервиса доставки Delivery Club.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«На текущий момент ходатайство по этой сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России», — отметили в службе.

В ведомстве уточнили, что позиция ФАС по поводу возможности и деталей данной сделки может быть сформирована лишь после получения конкретных подробностей. Оценивать все договорённости будут в соответствии с антимонопольным законодательством.

Ранее СМИ сообщали, что VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже Delivery Club, причём покупателем может стать давний конкурент — «Яндекс».