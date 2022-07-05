ФАС не получала ходатайств по покупке сервиса Delivery Club

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств от возможных покупателей сервиса доставки Delivery Club.
ФАС не получала ходатайств по покупке сервиса Delivery Club
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«На текущий момент ходатайство по этой сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России», — отметили в службе.

В ведомстве уточнили, что позиция ФАС по поводу возможности и деталей данной сделки может быть сформирована лишь после получения конкретных подробностей. Оценивать все договорённости будут в соответствии с антимонопольным законодательством.

Ранее СМИ сообщали, что VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже Delivery Club, причём покупателем может стать давний конкурент — «Яндекс».

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