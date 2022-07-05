Аналитик Михайлов объяснил рост курса доллара и евро

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Анастасия Румянцева
Ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов назвал в беседе с RT причину роста курса доллара и евро.
Аналитик Михайлов объяснил рост курса доллара и евро
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«Причина резкого роста курса доллара и евро на сегодняшних торгах прежняя: в течение этой недели в правительстве проходит ряд совещаний, по итогам которых будут приниматься реальные, конкретные шаги по достижению сбалансированного курса отечественной валюты», — объяснил эксперт.

По его словам, на этих ожиданиях иностранные валюты и растут по отношению к рублю.

«Причём это прогнозировалось ещё на прошлой неделе. Налоговый период в России завершён, правительству остро необходимо принять решения относительно бюджетного правила и валютных интервенций на внутреннем рынке. Соответственно, понятно, что такие меры приведут к росту стоимости иностранных валют, а происходящее сегодня — это результат только ожидания подобных инициатив», — заявил Михайлов.

По мнению специалиста, в зависимости от того, что огласит Минфин и какие заявления будут сделаны в правительстве, стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей, либо роста до уровня 64—65 рублей до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов во вторник, 5 июля, превысил 62 рубля.

При этом курс доллара поднялся выше 61 рубля впервые с 8 июня.

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