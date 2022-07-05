Выручка промышленных предприятий в Новой Москве выросла на 21%

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Объём выручки промышленных предприятий, расположенных в ТиНАО, вырос на 21% с 2017 года.
Выручка промышленных предприятий в Новой Москве выросла на 21%
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«ТиНАО стали одними из самых быстроразвивающихся промышленных округов Москвы. Сейчас там работают более 190 крупных, средних и малых предприятий, которые активно увеличивают объём выпускаемой продукции, внедряют современные технологии и совершенствуют свои производственные линии», — рассказал Ефимов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что на фестивале «10 лет. Новая Москва» приготовят блюда из продуктов, выращенных в ТиНАО.

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