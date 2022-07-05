Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей

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Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей за I квартал 2022 года.
Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, в 2021 году инвестиции от промсектора составили 152 млрд рублей. Это более чем на четверть больше показателей 2020-го.

«Предприятия развиваются, создают новую продукцию и площадки для работы специалистов высокой квалификации», — добавил Ефимов. 

Ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщил, что доходы в бюджет Подмосковья за первое полугодие 2022 года выросли на 15%.

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