В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с ценами на газ

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

«Мы видим последствия энергетической и санкционной политики, которую в последние месяцы вели Германия и ЕС», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, свою роль сыграла и Канада. Речь идёт о санкциях, мешающих поставить турбины Siemens обратно на «Северный поток — 1» после ремонта.

«Всё это ограничило возможности поставлять газ в Германию через «Северный поток — 1» и создало системные трудности в европейской энергетике. Падение давления в магистральном газопроводе является вызовом для нормальной работы ГТС», — пояснил Гривач.

Как отметил эксперт, цены на газ оказывают давление на экономику и социальную сферу всей Европы.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики.