Товарооборот Татарстана и Турции достиг почти $143 млн в I квартале этого года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Как заявил глава региона Рустам Минниханов на встрече с замминистра промышленности и технологий, главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде, развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества способствует укреплению отношений России и Турции.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье и китайская провинция Шаньдун подписали меморандум о сотрудничестве.