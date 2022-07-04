Товарооборот Татарстана и Турции достиг почти $143 млн в I квартале этого года

Товарооборот Татарстана и Турции достиг $142,7 млн в I квартале 2022 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как заявил глава региона Рустам Минниханов на встрече с замминистра промышленности и технологий, главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде, развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества способствует укреплению отношений России и Турции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье и китайская провинция Шаньдун подписали меморандум о сотрудничестве.