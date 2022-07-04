В Подмосковье обсудили меры поддержки предприятий сферы торговли

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что компаниям, занимающимся торговлей, нужны дополнительные меры поддержки.

Об этом сообщает телеканал «360».

На совещании с региональным правительством Воробьёв отметил, что около 30% показателей экономической деятельности Подмосковья приходится на сферу торговли.

«Вы знаете, что структура валового регионального продукта в Подмосковье отличается тем, что четверть, даже больше — под 30%, стало результатом торговли. Здесь, к сожалению, мы видим некоторую корректировку — снижение. Поэтому очень важно смотреть на территориях, как работают торговые центры, какие дополнительные меры поддержки, стимулирования мы должны предусмотреть», — сказал губернатор.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.