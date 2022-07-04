В Ставропольском крае аграрии собрали первый миллион тонн зерна

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В Ставропольском крае обсудили ход уборочной кампании 2022 года. Аграрии собрали первый миллион тонн зерна.
В Ставропольском крае аграрии собрали первый миллион тонн зерна
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Всем необходимым для проведения уборочных работ агропромышленный комплекс края обеспечен. Рассчитываю, что погодные условия не подведут и на Ставрополье будет получен достойный урожай», — заявил глава региона Владимир Владимиров.

Со своей стороны, первый зампред правительства Владимир Ситников отметил, что убрано 18% засеянных зерновыми площадей, что составляет 400 тыс. га. Намолочено 1,3 млн т зерна.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.

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