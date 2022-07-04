Цена газа в Европе превысила $1800 за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в понедельник, 4 июля, превысила $1800 за 1 тыс. куб. м.
Цена газа в Европе превысила $1800 за тысячу кубометров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличивалась до $1804,3 за 1 тыс. куб. м.

В целом стоимость газа с начала торгов росла более чем на 13%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.

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