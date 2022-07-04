Цена газа в Европе превысила $1800 за тысячу кубометров
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Уточняется, что цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличивалась до $1804,3 за 1 тыс. куб. м.
В целом стоимость газа с начала торгов росла более чем на 13%.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.