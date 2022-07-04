Специалист по энергетике Митрахович высказался о ситуации с поставками газа в Германию

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о ситуации с поставками газа в Германию.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что Германии нужно или дальше сокращать потребление, или договариваться с Канадой, чтобы та снимала санкции, мешающие поставить турбины Siemens обратно после ремонта на «Северный поток — 1».

«Тут как бы мяч на стороне Германии и коллективного Запада — хотят они жить без газа или хотят изменить свою санкционную линию. Выбор за ними», — пояснил Митрахович.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики.