Воробьёв призвал ввести новые меры поддержки для торговых компаний Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с правительством региона заявил, что занимающиеся торговлей подмосковные компании нуждаются в дополнительных мерах поддержки и стимулирования на фоне снижения их показателей в валовом региональном продукте.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор напомнил, что в общем около 30% показателей экономической деятельности области приходится на сферу торговли. Но за последний период этот показатель снизился, поэтому необходимо принять меры.

«Вы знаете, что структура валового регионального продукта в Подмосковье отличается тем, что четверть, даже больше — под 30%, стало результатом торговли. Здесь, к сожалению, мы видим некоторую корректировку — снижение. Поэтому очень важно смотреть на территориях, как работают торговые центры, какие дополнительные меры поддержки, стимулирования мы должны предусмотреть», — сказал Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с 1 июля вводится новый экспериментальный налог для малого бизнеса — «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН).