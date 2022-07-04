Воробьёв призвал ввести новые меры поддержки для торговых компаний Подмосковья

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с правительством региона заявил, что занимающиеся торговлей подмосковные компании нуждаются в дополнительных мерах поддержки и стимулирования на фоне снижения их показателей в валовом региональном продукте.
Воробьёв призвал ввести новые меры поддержки для торговых компаний Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор напомнил, что в общем около 30% показателей экономической деятельности области приходится на сферу торговли. Но за последний период этот показатель снизился, поэтому необходимо принять меры.

«Вы знаете, что структура валового регионального продукта в Подмосковье отличается тем, что четверть, даже больше — под 30%, стало результатом торговли. Здесь, к сожалению, мы видим некоторую корректировку — снижение. Поэтому очень важно смотреть на территориях, как работают торговые центры, какие дополнительные меры поддержки, стимулирования мы должны предусмотреть», — сказал Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с 1 июля вводится новый экспериментальный налог для малого бизнеса — «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить