В Калмыкии запустили самую крупную в России СЭС

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После введения второй очереди Аршанской солнечной электростанции (СЭС) в Калмыкии её установленная мощность достигла 115,6 МВт, что позволило ей стать крупнейшей электростанцией такого типа в Единой электросети (ЕЭС) России.
В Калмыкии запустили самую крупную в России СЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Системного оператора ЕЭС России.

Отмечается, что после ввода второго пускового комплекса СЭС установленная мощность электростанций ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в энергосистеме Калмыкии достигла 453,1 МВт.

Это составляет 96% от общей установленной мощности электростанций энергетической системы.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что обеспечение электроэнергией, газом и паром показало рост на 4,7% в Московской области в 2022 году.

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