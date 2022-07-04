В Калмыкии запустили самую крупную в России СЭС
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Системного оператора ЕЭС России.
Отмечается, что после ввода второго пускового комплекса СЭС установленная мощность электростанций ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в энергосистеме Калмыкии достигла 453,1 МВт.
Это составляет 96% от общей установленной мощности электростанций энергетической системы.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что обеспечение электроэнергией, газом и паром показало рост на 4,7% в Московской области в 2022 году.