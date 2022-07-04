В Калмыкии запустили самую крупную в России СЭС

После введения второй очереди Аршанской солнечной электростанции (СЭС) в Калмыкии её установленная мощность достигла 115,6 МВт, что позволило ей стать крупнейшей электростанцией такого типа в Единой электросети (ЕЭС) России.

РИА Новости