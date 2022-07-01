Аналитик Шеповалов прокомментировал динамику курса биткоина

Специалист в области технического анализа Даниил Шеповалов прокомментировал динамику курса биткоина.

«В крипторынке лучше всего ориентироваться по сухим и скучным графикам, а не по противоречивым новостям. Если посмотреть на график, можно сразу заметить, что биткоин находится в нисходящем («медвежьем») тренде с ноября 2021 года. То есть биткоин не рухнул внезапно в июне 2022-го, он стабильно и непрерывно падает с ноября прошлого года с периодами передышки в виде небольших отскоков вверх», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, курс продолжит снижаться, пока такой тренд не будет сломлен.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.