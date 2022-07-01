Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют.
Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Shevtsova / EyeEm

«На этой неделе у покупателей не получилось закрепиться выше $21 900 за биткоин. Пройдя уровень $20 000, продавцы запустили новую «медвежью» фазу, которая может вывести из строя много покупателей при падении цены ниже $18 800», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ключевым фактором для рынка криптовалют является динамика фондового рынка.

«Если индексы Nasdaq и S&P 500 обвалятся, то высока вероятность падения курса биткоина до $15 000 и ниже», — прогнозирует Антонов.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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