Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют.

«На этой неделе у покупателей не получилось закрепиться выше $21 900 за биткоин. Пройдя уровень $20 000, продавцы запустили новую «медвежью» фазу, которая может вывести из строя много покупателей при падении цены ниже $18 800», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ключевым фактором для рынка криптовалют является динамика фондового рынка.

«Если индексы Nasdaq и S&P 500 обвалятся, то высока вероятность падения курса биткоина до $15 000 и ниже», — прогнозирует Антонов.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.