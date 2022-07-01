Промышленное производство в Московской области выросло на 5,6%
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и финансов региона.
В частности, рост на 27,8% зафиксировали в производстве лекарственных препаратов и материалов, которые применяются в медицинских целях.
Также выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 23,6%.
Производство обуви в Подмосковье выросло на 38,8%, кожи и изделий из неё — на 26,3%.
Ранее НСН сообщила, что в Москве построят новый промышленный технопарк.