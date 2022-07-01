За первые пять месяцев 2022 года промышленное производство в Московской области выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и финансов региона.

В частности, рост на 27,8% зафиксировали в производстве лекарственных препаратов и материалов, которые применяются в медицинских целях.

Также выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 23,6%.

Производство обуви в Подмосковье выросло на 38,8%, кожи и изделий из неё — на 26,3%.

Ранее НСН сообщила, что в Москве построят новый промышленный технопарк.