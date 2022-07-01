Промышленное производство в Московской области выросло на 5,6%

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За первые пять месяцев 2022 года промышленное производство в Московской области выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Промышленное производство в Московской области выросло на 5,6%
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и финансов региона.

В частности, рост на 27,8% зафиксировали в производстве лекарственных препаратов и материалов, которые применяются в медицинских целях.

Также выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 23,6%. 

Производство обуви в Подмосковье выросло на 38,8%, кожи и изделий из неё — на 26,3%.

Ранее НСН сообщила, что в Москве построят новый промышленный технопарк.

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